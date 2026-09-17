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Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм

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Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 1
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 2
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 3
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 4
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 5
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 6
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 7
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 8
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 9
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 10
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 11
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 12
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 13
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 14
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 15
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 16
Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
6000
Степень защиты
IP21
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
3.2
Min ток
20
Max ток
170
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 1
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 2
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 3
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 4
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 5
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 6
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 7
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 8
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 9
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 10
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 11
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 12
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 13
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 14
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 15
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 16
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747824
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Мощность
6000
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штРемень для переноски - 1 штИнструкция - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
170
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х20
Вес, кг.
3.3

Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм

Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-170 94375 с максимальной силой сварочного тока 170 А и продолжительностью включения 80% работает с электродами диаметром 1,6-3,2 мм. Используется для сварки стальных конструкций. Будет полезен в гараже, на строительной площадке, а также в сфере ЖКХ и в быту. Аппарат стабильно работает даже при пониженном входном напряжении 150 Вт. Благодаря простому управлению с ним легко справится начинающий пользователь.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Мощность
6000
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штРемень для переноски - 1 штИнструкция - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
170
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-170 94375 с максимальной силой сварочного тока 170 А и продолжительностью включения 80% работает с электродами диаметром 1,6-3,2 мм. Используется для сварки стальных конструкций. Будет полезен в гараже, на строительной площадке, а также в сфере ЖКХ и в быту. Аппарат стабильно работает даже при пониженном входном напряжении 150 Вт. Благодаря простому управлению с ним легко справится начинающий пользователь.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм - купить по цене 3450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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