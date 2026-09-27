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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм

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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 1
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 2
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 3
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 4
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 5
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 6
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 7
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 8
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
7900
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
20
Max ток
230
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 1
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 2
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 3
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 4
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 5
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 6
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 7
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 8
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747823
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
7900
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штИнструкция - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
230
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х18
Вес, кг.
4.37

Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм

Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм



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Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
7900
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штИнструкция - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
230
Наличие сетевой вилки
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
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Отзывы


Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94374, DS-230 Compact, 230 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-5 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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