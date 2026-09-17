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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм

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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 1
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 2
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 3
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 4
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 5
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 6
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 7
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 8
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 9
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 10
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 11
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 12
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 13
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 14
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 15
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 16
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 17
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
5800
Степень защиты
IP21
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Min ток
20
Max ток
180
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 1
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 2
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 3
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 4
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 5
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 6
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 7
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 8
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 9
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 10
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 11
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 12
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 13
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 14
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 15
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 16
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 17
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм
4 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
5800
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штИнструкция - 1 шт
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
180
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
27 ? 18 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х18
Вес, кг.
3.97

Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм

Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм



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Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
5800
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штИнструкция - 1 шт
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
180
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
27 ? 18 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - стоимость товара 4870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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