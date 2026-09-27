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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг

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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
5700
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747818
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
5700
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штПровод с зажимом "земля" - 1 штРукав с горелкой для MIG-сварки - 1 штШланг газовый - 1 штКабель с электрододержателем - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
460?340?375 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х36
Вес, кг.
12.12

Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-200 94361 способен работать с максимальным сварочным током 200 A и совместим с катушками массой до 5 кг, продолжительность включения составляет 60%. Подходит для сварки изделий из конструкционных сталей. Аппарат разработан с использованием передовой инверторной технологии IGBT, что обеспечивает стабильный сварочный ток на выходе и высокий КПД. Синергетическое управление упрощает работу, позволяя подбирать наиболее подходящие параметры в зависимости от конкретной задачи: аппарат предлагает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и т. д.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
5700
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штПровод с зажимом "земля" - 1 штРукав с горелкой для MIG-сварки - 1 штШланг газовый - 1 штКабель с электрододержателем - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
460?340?375 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-200 94361 способен работать с максимальным сварочным током 200 A и совместим с катушками массой до 5 кг, продолжительность включения составляет 60%. Подходит для сварки изделий из конструкционных сталей. Аппарат разработан с использованием передовой инверторной технологии IGBT, что обеспечивает стабильный сварочный ток на выходе и высокий КПД. Синергетическое управление упрощает работу, позволяя подбирать наиболее подходящие параметры в зависимости от конкретной задачи: аппарат предлагает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и т. д.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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