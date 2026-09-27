Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94361, cварки IMIG-200, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-200 94361 способен работать с максимальным сварочным током 200 A и совместим с катушками массой до 5 кг, продолжительность включения составляет 60%. Подходит для сварки изделий из конструкционных сталей. Аппарат разработан с использованием передовой инверторной технологии IGBT, что обеспечивает стабильный сварочный ток на выходе и высокий КПД. Синергетическое управление упрощает работу, позволяя подбирать наиболее подходящие параметры в зависимости от конкретной задачи: аппарат предлагает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и т. д.
Преимущества
- Многозадачность — с помощью аппарата можно провести ручную сварку плавящимся электродом диаметром до 5 мм (MMA), сварку проволокой в газозащитной среде (MIG/MAG) или порошковой (флюсовой) проволокой FCAW без подачи газа, а также аргонодуговую сварку неплавящимся электродом (Lift Tig).
- Вспомогательные функции в режиме MMA-сварки — Hot Start («горячий старт», облегчает розжиг дуги), ArcForce («форсаж дуги», обеспечивает стабильную работу и высокое качество шва), Antistick («антизалипание», позволяет легко отделить электрод от поверхности металла, не нарушив целостность обмазки).
- 2 режима работы горелки — 2T (формирование коротких швов и работа в труднодоступных местах), 4T (выполнение длинных и кольцевых швов).
- Безопасность — в режиме VRD аппарат работает с пониженным напряжением холостого хода, что уменьшает риск получения электротравмы, особенно в условиях повышенной влажности.
- Защита от перегрузки — в случае превышения допустимого значения силы тока аппарат отключается.
- Эффективная работа с заготовками различной толщины — предусмотрена возможность регулировки напряжения сварочной дуги.
- Удобное управление — выбранные значения рабочих параметров отображаются на цифровом дисплее.
- Простое подключение горелки — производитель предусмотрел универсальный EURO-разъем.
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Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-200 94361 способен работать с максимальным сварочным током 200 A и совместим с катушками массой до 5 кг, продолжительность включения составляет 60%. Подходит для сварки изделий из конструкционных сталей. Аппарат разработан с использованием передовой инверторной технологии IGBT, что обеспечивает стабильный сварочный ток на выходе и высокий КПД. Синергетическое управление упрощает работу, позволяя подбирать наиболее подходящие параметры в зависимости от конкретной задачи: аппарат предлагает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и т. д.
Преимущества
- Многозадачность — с помощью аппарата можно провести ручную сварку плавящимся электродом диаметром до 5 мм (MMA), сварку проволокой в газозащитной среде (MIG/MAG) или порошковой (флюсовой) проволокой FCAW без подачи газа, а также аргонодуговую сварку неплавящимся электродом (Lift Tig).
- Вспомогательные функции в режиме MMA-сварки — Hot Start («горячий старт», облегчает розжиг дуги), ArcForce («форсаж дуги», обеспечивает стабильную работу и высокое качество шва), Antistick («антизалипание», позволяет легко отделить электрод от поверхности металла, не нарушив целостность обмазки).
- 2 режима работы горелки — 2T (формирование коротких швов и работа в труднодоступных местах), 4T (выполнение длинных и кольцевых швов).
- Безопасность — в режиме VRD аппарат работает с пониженным напряжением холостого хода, что уменьшает риск получения электротравмы, особенно в условиях повышенной влажности.
- Защита от перегрузки — в случае превышения допустимого значения силы тока аппарат отключается.
- Эффективная работа с заготовками различной толщины — предусмотрена возможность регулировки напряжения сварочной дуги.
- Удобное управление — выбранные значения рабочих параметров отображаются на цифровом дисплее.
- Простое подключение горелки — производитель предусмотрел универсальный EURO-разъем.
-
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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