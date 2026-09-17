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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80%

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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 1
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 2
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 3
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 4
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 5
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 6
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 7
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 8
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 9
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 10
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 11
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 12
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 13
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 14
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 15
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
7000
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
3.2
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 1
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 2
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 3
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 4
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 5
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 6
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 7
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 8
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 9
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 10
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 11
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 12
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 13
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 14
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 15
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747812
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80%
5 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
7000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х15
Вес, кг.
4.27

Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80%

Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel SDM-160 Top 94354 характеризуется увеличенной продолжительностью включения 80% и работает со сварочным током до 160 А. Предназначен для сварки штучными электродами диаметром до 3,2 мм изделий из низкоуглеродистых сталей в режиме MMA, а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом TIG LIFT, оптимальной для заготовок из чугуна и нержавеющей стали (горелка приобретается отдельно).,Основное достоинство линейки Denzel SDM — синергетическое управление, значительно облегчающее подбор оптимальных параметров сварки. Аппарат дает возможность указать толщину свариваемого металла, после чего автоматически подбирает оптимальный сварочный ток и диаметр электрода. И наоборот: достаточно установить требуемое значение сварочного тока и на дисплее отобразится минимальная рекомендованная толщина свариваемых деталей, а также диаметр электрода. Аппарат эффективно работает даже при нестабильном напряжении, предназначен для использования в профессиональной сфере и в быту.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80%




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
7000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel SDM-160 Top 94354 характеризуется увеличенной продолжительностью включения 80% и работает со сварочным током до 160 А. Предназначен для сварки штучными электродами диаметром до 3,2 мм изделий из низкоуглеродистых сталей в режиме MMA, а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом TIG LIFT, оптимальной для заготовок из чугуна и нержавеющей стали (горелка приобретается отдельно).,Основное достоинство линейки Denzel SDM — синергетическое управление, значительно облегчающее подбор оптимальных параметров сварки. Аппарат дает возможность указать толщину свариваемого металла, после чего автоматически подбирает оптимальный сварочный ток и диаметр электрода. И наоборот: достаточно установить требуемое значение сварочного тока и на дисплее отобразится минимальная рекомендованная толщина свариваемых деталей, а также диаметр электрода. Аппарат эффективно работает даже при нестабильном напряжении, предназначен для использования в профессиональной сфере и в быту.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 А, ПВ 80% - этот товар вы можете купить по цене 5910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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