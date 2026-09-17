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Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse

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Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 1
Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 2
Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 3
Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 4
Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 5
Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 6
Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 7
Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 8
Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 9
Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Степень защиты
IP21S
  • Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 1
  • Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 2
  • Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 3
  • Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 4
  • Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 5
  • Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 6
  • Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 7
  • Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 8
  • Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 9
  • Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747811
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse
4 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Педаль управления с кабелем - 1 штРазъем для подключения сварочного аппарата - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Габариты без упаковки
260х112х130 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х15
Вес, кг.
2.18

Описание товара Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse

Педаль управления Denzel 94334 предназначена для работы со сварочным аппаратом Denzel ITIG-200 ACDC Mix Pulse. Нажатие на нее активирует высокочастотный поджиг дуги и открывает электромагнитный клапан подачи защитного газа. Педаль позволяет дистанционно регулировать сварочный ток в процессе работы: чем сильнее нажатие, тем больше значение силы тока.

Преимущества

  • Точный контроль сварочного процесса — можно увеличивать и уменьшать силу тока, не прерывая работу и не отвлекаясь на манипуляции с органами управления аппарата.
  • Простое подключение — коннектор кабеля имеет выступ для правильного соединения со сварочным аппаратом.
  • Возможность расширения рабочей зоны — длина кабеля составляет 4,8 м, что позволяет работать на значительном удалении от аппарата.



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Отзывы о товаре Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Педаль управления с кабелем - 1 штРазъем для подключения сварочного аппарата - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Габариты без упаковки
260х112х130 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Педаль управления Denzel 94334 предназначена для работы со сварочным аппаратом Denzel ITIG-200 ACDC Mix Pulse. Нажатие на нее активирует высокочастотный поджиг дуги и открывает электромагнитный клапан подачи защитного газа. Педаль позволяет дистанционно регулировать сварочный ток в процессе работы: чем сильнее нажатие, тем больше значение силы тока.

Преимущества

  • Точный контроль сварочного процесса — можно увеличивать и уменьшать силу тока, не прерывая работу и не отвлекаясь на манипуляции с органами управления аппарата.
  • Простое подключение — коннектор кабеля имеет выступ для правильного соединения со сварочным аппаратом.
  • Возможность расширения рабочей зоны — длина кабеля составляет 4,8 м, что позволяет работать на значительном удалении от аппарата.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Педаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse - стоимость товара 4970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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