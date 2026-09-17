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Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60%

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Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 1
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 2
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 3
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 4
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 5
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 6
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 7
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 8
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 9
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 10
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 11
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 12
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 13
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 14
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 15
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 16
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 17
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 18
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мах. диаметр электрода
3.2
Max ток
130
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 1
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 2
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 3
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 4
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 5
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 6
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 7
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 8
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 9
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 10
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 11
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 12
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 13
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 14
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 15
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 16
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 17
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 18
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747797
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60%
6 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат с горелкой - 1 штГорелка для работы в режиме FCAW - 1штСварочный провод с держателем электрода - 1 штСварочный провод с зажимом "земля" - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Max ток
130
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х22
Вес, кг.
4.8

Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60%

Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60%



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Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60%




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат с горелкой - 1 штГорелка для работы в режиме FCAW - 1штСварочный провод с держателем электрода - 1 штСварочный провод с зажимом "земля" - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Max ток
130
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60%


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94300, cварки FCAW-130, 130 А, ПВ 60% - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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