Кольцо газовой линзы для DENZEL 93660, TIG горелки тип 26, 10 шт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип TIG горелки
26
Цвет
желтый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 747764
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
770 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип TIG горелки
26
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х3
Вес, г.
50
Описание товара Кольцо газовой линзы для DENZEL 93660, TIG горелки тип 26, 10 шт
Кольцо газовой линзы Denzel 93660, 10 шт. в упаковке, предназначено для установки на TIG-горелку типа 26. Совместимо с TIG-горелками Denzel 93643, 93644, а также с моделями других торговых марок с аналогичным посадочным разъемом.
Преимущества
- Эффективная термозащита — кольцо плотно прилегает к головке горелки, не деформируется под воздействием высокой температуры.
- Продуманная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.
- Удобная упаковка — изделия поставляются в пакете с ZIP-замком и подвесом для размещения на стенде.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DENZEL
Тип TIG горелки
26
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Кольцо газовой линзы Denzel 93660, 10 шт. в упаковке, предназначено для установки на TIG-горелку типа 26. Совместимо с TIG-горелками Denzel 93643, 93644, а также с моделями других торговых марок с аналогичным посадочным разъемом.
Преимущества
- Эффективная термозащита — кольцо плотно прилегает к головке горелки, не деформируется под воздействием высокой температуры.
- Продуманная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.
- Удобная упаковка — изделия поставляются в пакете с ZIP-замком и подвесом для размещения на стенде.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Кольцо газовой линзы для DENZEL 93660, TIG горелки тип 26, 10 шт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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