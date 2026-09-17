Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт
Держатель цанги Denzel 93658 входит в набор из 2 шт. и надежно фиксирует в сопле газовой горелки цангу с электродом диаметром 2,4 мм. Обеспечивает более равномерное распределение защитного газа в зоне сварки, чем при использовании стандартного цангодержателя. Используется для аргонодуговой сварки и совместим со сварочными горелками TIG 93643, 93644, а также может устанавливаться на модели других торговых марок с аналогичным посадочным разъемом.
Преимущества
- Высокое качество сварного шва — спокойный равномерный поток газа обеспечивает надежную защиту сварочной ванны.
- Надежность и долговечность — изделие выполнено из электротехнической меди.
- Комфортная работа в труднодоступных местах — длинный поток газа позволяет увеличить вылет электрода.
- Удобная комплектация — в упаковке 2 расходника, которых хватит надолго.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Держатель цанги Denzel 93658 входит в набор из 2 шт. и надежно фиксирует в сопле газовой горелки цангу с электродом диаметром 2,4 мм. Обеспечивает более равномерное распределение защитного газа в зоне сварки, чем при использовании стандартного цангодержателя. Используется для аргонодуговой сварки и совместим со сварочными горелками TIG 93643, 93644, а также может устанавливаться на модели других торговых марок с аналогичным посадочным разъемом.
Преимущества
- Высокое качество сварного шва — спокойный равномерный поток газа обеспечивает надежную защиту сварочной ванны.
- Надежность и долговечность — изделие выполнено из электротехнической меди.
- Комфортная работа в труднодоступных местах — длинный поток газа позволяет увеличить вылет электрода.
- Удобная комплектация — в упаковке 2 расходника, которых хватит надолго.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт