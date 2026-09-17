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Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт

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Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 1
Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 2
Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 3
Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 4
Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 5
Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 6
Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип TIG горелки
17, 18, 26
Для электродов диаметром, мм
2
Цвет
желтый, черный
  • Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 1
  • Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 2
  • Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 3
  • Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 4
  • Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 5
  • Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 6
  • Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747763
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип TIG горелки
17, 18, 26
Для электродов диаметром, мм
2
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт

Держатель цанги Denzel 93658 входит в набор из 2 шт. и надежно фиксирует в сопле газовой горелки цангу с электродом диаметром 2,4 мм. Обеспечивает более равномерное распределение защитного газа в зоне сварки, чем при использовании стандартного цангодержателя. Используется для аргонодуговой сварки и совместим со сварочными горелками TIG 93643, 93644, а также может устанавливаться на модели других торговых марок с аналогичным посадочным разъемом.

Преимущества

  • Высокое качество сварного шва — спокойный равномерный поток газа обеспечивает надежную защиту сварочной ванны.
  • Надежность и долговечность — изделие выполнено из электротехнической меди.
  • Комфортная работа в труднодоступных местах — длинный поток газа позволяет увеличить вылет электрода.
  • Удобная комплектация — в упаковке 2 расходника, которых хватит надолго.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип TIG горелки
17, 18, 26
Для электродов диаметром, мм
2
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Описание

Держатель цанги Denzel 93658 входит в набор из 2 шт. и надежно фиксирует в сопле газовой горелки цангу с электродом диаметром 2,4 мм. Обеспечивает более равномерное распределение защитного газа в зоне сварки, чем при использовании стандартного цангодержателя. Используется для аргонодуговой сварки и совместим со сварочными горелками TIG 93643, 93644, а также может устанавливаться на модели других торговых марок с аналогичным посадочным разъемом.

Преимущества

  • Высокое качество сварного шва — спокойный равномерный поток газа обеспечивает надежную защиту сварочной ванны.
  • Надежность и долговечность — изделие выполнено из электротехнической меди.
  • Комфортная работа в труднодоступных местах — длинный поток газа позволяет увеличить вылет электрода.
  • Удобная комплектация — в упаковке 2 расходника, которых хватит надолго.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель цанги с газовой линзой для электрода DENZEL 93658, 2,4 мм, 2 шт - стоимость товара 760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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