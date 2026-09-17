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Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм

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Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 1
Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 2
Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 3
Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 4
Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 5
Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 6
Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип TIG горелки
17, 18, 26
Для электродов диаметром, мм
1
Цвет
желтый, черный
  • Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 1
  • Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 2
  • Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 3
  • Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 4
  • Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 5
  • Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 6
  • Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747762
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип TIG горелки
17, 18, 26
Для электродов диаметром, мм
1
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм

Набор цанг Denzel 93657 предназначен для удерживания в сопле сварочной горелки электродов диаметром 1,6, 2,0, 2,4 и 3,2 мм. Цанги совместимы с TIG-горелками Denzel 93643, 93644, а также с моделями других торговых марок с аналогичным посадочным разъемом.

Преимущества

  • Эффективная работа — цанга из электротехнической меди обеспечивает хорошую передачу тока к электроду.
  • Высокое качество сварного шва — губки цанги надежно фиксируют электрод.
  • Решения широкого спектра задач — в комплект поставки входит 4 цанги для электродов разного диаметра.
  • Быстрый поиск нужной оснастки — на корпус каждой цанги нанесена маркировка с обозначением диаметра совместимого электрода.



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Отзывы о товаре Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип TIG горелки
17, 18, 26
Для электродов диаметром, мм
1
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Описание

Набор цанг Denzel 93657 предназначен для удерживания в сопле сварочной горелки электродов диаметром 1,6, 2,0, 2,4 и 3,2 мм. Цанги совместимы с TIG-горелками Denzel 93643, 93644, а также с моделями других торговых марок с аналогичным посадочным разъемом.

Преимущества

  • Эффективная работа — цанга из электротехнической меди обеспечивает хорошую передачу тока к электроду.
  • Высокое качество сварного шва — губки цанги надежно фиксируют электрод.
  • Решения широкого спектра задач — в комплект поставки входит 4 цанги для электродов разного диаметра.
  • Быстрый поиск нужной оснастки — на корпус каждой цанги нанесена маркировка с обозначением диаметра совместимого электрода.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор цанг для электрода DENZEL 93657, 1,6мм, 2,0мм, 2,4мм, 3,2 мм - купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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