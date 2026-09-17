Держатель цанги для электрода DENZEL 93655, 2мм, 2,4мм, 3,2 мм, 10 шт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип TIG горелки
17, 18, 26
Для электродов диаметром, мм
2
Цвет
желтый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 747761
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
790 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип TIG горелки
17, 18, 26
Для электродов диаметром, мм
2
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
150
Описание товара Держатель цанги для электрода DENZEL 93655, 2мм, 2,4мм, 3,2 мм, 10 шт
Держатель цанги Denzel 93655 входит в набор из 10 шт. и надежно фиксирует в сопле газовой горелки цангу с электродом диаметром 2, 2,4 и 3,2 мм. Используется для аргонодуговой сварки и совместим со сварочными горелками TIG 93643, 93644, а также может устанавливаться на модели других торговых марок с аналогичным посадочным разъемом.
Преимущества
- Высокое качество сварки — отверстия в корпусе способствуют равномерному распределению защитного газа внутри сопла.
- Надежность и долговечность — изделие выполнено из электротехнической меди.
- Удобная комплектация — упаковки из 10 расходников хватит надолго.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DENZEL
Тип TIG горелки
17, 18, 26
Для электродов диаметром, мм
2
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Держатель цанги Denzel 93655 входит в набор из 10 шт. и надежно фиксирует в сопле газовой горелки цангу с электродом диаметром 2, 2,4 и 3,2 мм. Используется для аргонодуговой сварки и совместим со сварочными горелками TIG 93643, 93644, а также может устанавливаться на модели других торговых марок с аналогичным посадочным разъемом.
Преимущества
- Высокое качество сварки — отверстия в корпусе способствуют равномерному распределению защитного газа внутри сопла.
- Надежность и долговечность — изделие выполнено из электротехнической меди.
- Удобная комплектация — упаковки из 10 расходников хватит надолго.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Держатель цанги для электрода DENZEL 93655, 2мм, 2,4мм, 3,2 мм, 10 шт - стоимость товара 790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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