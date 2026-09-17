Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип проволоки
стальная
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,0
Внутренний диаметр, мм
9, 50
Внешний диаметр, мм
25
Толщина, мм
7
Цвет
желтый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 747758
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370 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип проволоки
стальная
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,0
Внутренний диаметр, мм
9, 50
Внешний диаметр, мм
25
Толщина, мм
7
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт
Подающий ролик Denzel 93651 с V-профилем, 2 шт. в упаковке, с посадкой «квадрат», — элемент конструкции сварочного аппарата, предназначенный для протягивания стальной проволоки диаметром 0,8-1 мм. Совместим с моделями 94321, 94322, а также со сварочными полуавтоматами других торговых марок.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — ролик изготовлен из шарикоподшипниковой стали.
- Решение широкого спектра задач — ролик позволяет работать с проволокой двух диаметров: 0,8 и 1 мм.
- Быстрое переключение между задачами — для перехода к работе с проволокой другого диаметра достаточно перевернуть ролик на другую сторону.
- Удобная комплектация — в упаковке 2 шт., которых хватит надолго.
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Бренд
DENZEL
Тип проволоки
стальная
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,0
Внутренний диаметр, мм
9, 50
Внешний диаметр, мм
25
Толщина, мм
7
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Подающий ролик Denzel 93651 с V-профилем, 2 шт. в упаковке, с посадкой «квадрат», — элемент конструкции сварочного аппарата, предназначенный для протягивания стальной проволоки диаметром 0,8-1 мм. Совместим с моделями 94321, 94322, а также со сварочными полуавтоматами других торговых марок.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — ролик изготовлен из шарикоподшипниковой стали.
- Решение широкого спектра задач — ролик позволяет работать с проволокой двух диаметров: 0,8 и 1 мм.
- Быстрое переключение между задачами — для перехода к работе с проволокой другого диаметра достаточно перевернуть ролик на другую сторону.
- Удобная комплектация — в упаковке 2 шт., которых хватит надолго.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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