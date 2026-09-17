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Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15

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Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15 - фото 1
Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15 - фото 2
Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15 - фото 3
Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр проволоки, мм
1,20
Цвет
желтый, черный
  • Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15 - фото 1
  • Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15 - фото 2
  • Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15 - фото 3
  • Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747756
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Диаметр проволоки, мм
1,20
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
90

Описание товара Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15

Токосъемный наконечник Denzel 93649 из меди E-CU, с резьбовым соединением M6х24, 20 шт. в упаковке, совместим со сварочными горелками типа 15 (в том числе с моделью Denzel 93641) и предназначен для подвода тока к проволоке диаметром 1,2 мм на выходе в область сварки. Используется для замены изношенной детали и позволяет быстро восстановить работоспособность горелки.

Преимущества

  • Эффективность — наконечник изготовлен из электротехнической меди, отличающейся высокой электропроводностью.
  • Быстрая установка — замена расходника не занимает много времени.
  • Удобная комплектация — в упаковке 20 расходников, которых хватит надолго.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Диаметр проволоки, мм
1,20
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Описание

Токосъемный наконечник Denzel 93649 из меди E-CU, с резьбовым соединением M6х24, 20 шт. в упаковке, совместим со сварочными горелками типа 15 (в том числе с моделью Denzel 93641) и предназначен для подвода тока к проволоке диаметром 1,2 мм на выходе в область сварки. Используется для замены изношенной детали и позволяет быстро восстановить работоспособность горелки.

Преимущества

  • Эффективность — наконечник изготовлен из электротехнической меди, отличающейся высокой электропроводностью.
  • Быстрая установка — замена расходника не занимает много времени.
  • Удобная комплектация — в упаковке 20 расходников, которых хватит надолго.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Токосъемный наконечник под проволоку DENZEL 93649, 1,2 мм, М5х24, E-CU, 20 шт для MIG горелки тип 15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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