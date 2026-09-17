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Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра

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Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 1
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 2
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 3
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 4
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 5
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 6
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 7
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 8
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 9
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 10
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 11
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 12
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 13
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Охлаждение
воздушное
Колличество ПИНов на управляющем разъеме
2
Размер подключения
DKJ10-25, M16?1,5 2 pin
Сварочный ток при ПВ 60% AC, А
150
Сварочный ток при ПВ 60% DC, А
180
Цвет
желтый, черный
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 1
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 2
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 3
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 4
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 5
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 6
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 7
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 8
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 9
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 10
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 11
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 12
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 13
  • Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747755
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра
2 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Охлаждение
воздушное
Колличество ПИНов на управляющем разъеме
2
Размер подключения
DKJ10-25, M16?1,5 2 pin
Сварочный ток при ПВ 60% AC, А
150
Сварочный ток при ПВ 60% DC, А
180
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х7
Вес, кг.
1.66

Описание товара Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра

Сварочная горелка Denzel TIG WP26 93644 с рукавом длиной 3 м и управляющим разъемом на 2 пина используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом диаметром 1-4 мм. Максимальная величина постоянного сварочного тока составляет 180 A, переменного — 150 A. Горелка подходит для работы со сталями и цветными металлами, в т.ч. алюминием.

Преимущества

  • Удобная эксплуатация — управление осуществляется при помощи кнопки на корпусе.
  • Возможность работы в труднодоступных местах — гибкий корпус головной части горелки (гусак) позволяет проводить сварку в ограниченном пространстве.
  • Эффективная работа — продолжительность включения горелки составляет 60%.
  • Воздушный тип охлаждения — температура снижается за счет проходящего газа, подача воды и установка дополнительных аксессуаров не требуется.



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Отзывы о товаре Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Охлаждение
воздушное
Колличество ПИНов на управляющем разъеме
2
Размер подключения
DKJ10-25, M16?1,5 2 pin
Сварочный ток при ПВ 60% AC, А
150
Сварочный ток при ПВ 60% DC, А
180
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Описание

Сварочная горелка Denzel TIG WP26 93644 с рукавом длиной 3 м и управляющим разъемом на 2 пина используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом диаметром 1-4 мм. Максимальная величина постоянного сварочного тока составляет 180 A, переменного — 150 A. Горелка подходит для работы со сталями и цветными металлами, в т.ч. алюминием.

Преимущества

  • Удобная эксплуатация — управление осуществляется при помощи кнопки на корпусе.
  • Возможность работы в труднодоступных местах — гибкий корпус головной части горелки (гусак) позволяет проводить сварку в ограниченном пространстве.
  • Эффективная работа — продолжительность включения горелки составляет 60%.
  • Воздушный тип охлаждения — температура снижается за счет проходящего газа, подача воды и установка дополнительных аксессуаров не требуется.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка сварочная DENZEL 93644, TIG WP26, разъем 2 пина, 3 метра - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2650 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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