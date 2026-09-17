Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра
Оригинальный товар
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Характеристики
Охлаждение
воздушное
Размер подключения
DKJ10-25, M16?1,5
Сварочный ток при ПВ 60% AC, А
125
Сварочный ток при ПВ 60% DC, А
140
Цвет
желтый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб.
В наличии
Код товара: 747754
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3 380 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Охлаждение
воздушное
Размер подключения
DKJ10-25, M16?1,5
Сварочный ток при ПВ 60% AC, А
125
Сварочный ток при ПВ 60% DC, А
140
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х8
Вес, кг.
1.64
Описание товара Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра
Сварочная горелка Denzel TIG WP17V 93643 с рукавом длиной 4 м предусматривает прямое подключение к баллону и используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом диаметром 1-3,2 мм. Максимальная величина постоянного сварочного тока составляет 140 A, переменного — 125 A. Горелка подходит для работы со сталями и цветными металлами, в т.ч. алюминием.
Преимущества
- Увеличенная рабочая зона — длина рукава составляет 4 м.
- Широкие возможности использования — благодаря газовому вентилю на рукоятке горелка совместима с большинством сварочных аппаратов, работающих в режиме Lift TIG.
- Эффективная работа — продолжительность включения горелки составляет 60%.
- Воздушный тип охлаждения — температура снижается за счет проходящего газа, подача воды и установка дополнительных аксессуаров не требуется.
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Бренд
DENZEL
Охлаждение
воздушное
Размер подключения
DKJ10-25, M16?1,5
Сварочный ток при ПВ 60% AC, А
125
Сварочный ток при ПВ 60% DC, А
140
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Сварочная горелка Denzel TIG WP17V 93643 с рукавом длиной 4 м предусматривает прямое подключение к баллону и используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом диаметром 1-3,2 мм. Максимальная величина постоянного сварочного тока составляет 140 A, переменного — 125 A. Горелка подходит для работы со сталями и цветными металлами, в т.ч. алюминием.
Преимущества
- Увеличенная рабочая зона — длина рукава составляет 4 м.
- Широкие возможности использования — благодаря газовому вентилю на рукоятке горелка совместима с большинством сварочных аппаратов, работающих в режиме Lift TIG.
- Эффективная работа — продолжительность включения горелки составляет 60%.
- Воздушный тип охлаждения — температура снижается за счет проходящего газа, подача воды и установка дополнительных аксессуаров не требуется.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3380 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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