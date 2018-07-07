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Мойка высокого давления Quattro Elementi NAPOLI 160 Turbo (242-335)

(2)
Артикул: 74771
Мойка высокого давления Quattro Elementi NAPOLI 160 Turbo (242-335)
13 199 руб. 
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+ 199 КэтКоинов
Артикул: 74771
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараМойки высокого давления
Максимальное давление160 бар
Производительность420 л/ч
Подогрев водынет
Грязевая фреза в комплектеесть
Возможность забора воды из емкостиесть
Возможность использовать моющее средствоесть
Функция автоматического отключенияесть
Длина, см37
Высота, см90
Ширина, см40
Вес, кг13
Мойка высокого давления Quattro Elementi NAPOLI 160 Turbo (242-335). Максимальное давление: 160 бар. Производитель: Италия.


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Недорогая по сравнению с конкурентами

Недостатки:
Нет самой нужной насадки

Комментарий:
Купил себе такое чуда, перед покупкой долго изучал нового производителя, но уверили меня в магазине, что все будет хорошо. Купив мойку и дополнительную насадку поехал на дачу испытывать. Всю грязь отмыл даже не прибегая к губке. Только активная пена и вода. Не получилось отметь диски, слишком въелась туда грязь от колодок. Но обезжириватель все решил.


07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
мощная, две насадки вполне достаточно

Недостатки:
шлаг хоть и 6 метров но очень жесткий, пвх и постоянно скручиваясь путается

Самовывоз невозможен
Мойка высокого давления Quattro Elementi NAPOLI 160 Turbo (242-335) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13199 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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