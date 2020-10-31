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Мойка высокого давления Quattro Elementi GENOVA 180 Turbo (242-342)

Артикул: 74770
Мойка высокого давления Quattro Elementi GENOVA 180 Turbo (242-342)
21 210 руб. 
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+ 368 КэтКоинов
Артикул: 74770
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 535 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараМойки высокого давления
Максимальное давление180 бар
Производительность450 л/ч
Подогрев водынет
Грязевая фреза в комплектеесть
Возможность забора воды из емкостиесть
Возможность использовать моющее средствоесть
Функция автоматического отключенияесть
Длина, см38
Высота, см93
Ширина, см40
Вес, кг24.5
Мойка высокого давления Quattro Elementi GENOVA 180 Turbo (242-342). Максимальное давление: 180 бар. Производитель: Италия.


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Самовывоз невозможен
Мойка высокого давления Quattro Elementi GENOVA 180 Turbo (242-342) - стоимость товара 21210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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