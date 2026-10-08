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Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт.

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Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт. - фото 1
Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт. - фото 2
Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт. - фото 3
Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт. - фото 4
Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Системы выравнивания плитки
Материал
сталь, пластик
  • Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт. - фото 1
  • Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт. - фото 2
  • Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт. - фото 3
  • Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт. - фото 4
  • Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747681
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт.
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
Системы выравнивания плитки
Материал
сталь, пластик
Комплектация
Замок магнитный для керамической плитки - 4 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х2
Вес, г.
130

Описание товара Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт.

Магнитный замок Matrix 917255, 4 шт. в упаковке, позволяет создать невидимое неразъемное соединение для фиксации керамической плитки или плиточной панели. С его помощью можно организовать скрытую нишу в стене для хранения редко используемых предметов, закрыть проводку, счетчики или трубы, обеспечив при этом быстрый доступ к ним.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — пластины и ответные части изготовлены из инструментальной стали и покрыты защитным составом.
  • Надежная конструкция — корпусы магнитов выполнены из прочного пластика и крепко зафиксированы в пластинах.
  • Долговечность — соединение остается надежным даже при частом использовании ниши.
  • Быстрый монтаж — в пластинах и ответных частях предусмотрено по 12 отверстий для крепления плитки (панели), вес изделий составляет 167 г.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
Системы выравнивания плитки
Материал
сталь, пластик
Комплектация
Замок магнитный для керамической плитки - 4 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Магнитный замок Matrix 917255, 4 шт. в упаковке, позволяет создать невидимое неразъемное соединение для фиксации керамической плитки или плиточной панели. С его помощью можно организовать скрытую нишу в стене для хранения редко используемых предметов, закрыть проводку, счетчики или трубы, обеспечив при этом быстрый доступ к ним.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — пластины и ответные части изготовлены из инструментальной стали и покрыты защитным составом.
  • Надежная конструкция — корпусы магнитов выполнены из прочного пластика и крепко зафиксированы в пластинах.
  • Долговечность — соединение остается надежным даже при частом использовании ниши.
  • Быстрый монтаж — в пластинах и ответных частях предусмотрено по 12 отверстий для крепления плитки (панели), вес изделий составляет 167 г.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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