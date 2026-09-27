Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт
Паяльник-пистолет Sparta 913075 с регулировкой мощности 30-60 Вт питается от сети 220 В и предназначен для пайки микрочипов, транзисторов, электросхем, кабелей. Благодаря керамическому нагревательному элементу подходит для длительной непрерывной работы. Съемное жало может быть заменено в случае необходимости. Температура нагрева регулируется нажатием кнопки на рукоятке. Простой в применении прибор пригодится электромонтерам, радиолюбителям, автоэлектрикам, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Паяльник полностью разогревается за 6 секунд, что экономит время мастера.
- Регулировка потребляемой мощности в диапазоне от 25 до 80 Вт позволяет работать как с мелкими компонентами, так и с крупными деталями.
- Стабилизация температуры нагрева позволяет на 50% сократить потребление электроэнергии.
- Конусовидное жало оптимально для выполнения точных работ.
- Удобная рукоятка пистолетного типа обеспечивает комфорт во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Паяльник-пистолет Sparta 913075 с регулировкой мощности 30-60 Вт питается от сети 220 В и предназначен для пайки микрочипов, транзисторов, электросхем, кабелей. Благодаря керамическому нагревательному элементу подходит для длительной непрерывной работы. Съемное жало может быть заменено в случае необходимости. Температура нагрева регулируется нажатием кнопки на рукоятке. Простой в применении прибор пригодится электромонтерам, радиолюбителям, автоэлектрикам, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Паяльник полностью разогревается за 6 секунд, что экономит время мастера.
- Регулировка потребляемой мощности в диапазоне от 25 до 80 Вт позволяет работать как с мелкими компонентами, так и с крупными деталями.
- Стабилизация температуры нагрева позволяет на 50% сократить потребление электроэнергии.
- Конусовидное жало оптимально для выполнения точных работ.
- Удобная рукоятка пистолетного типа обеспечивает комфорт во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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