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Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка

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Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 1
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 2
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 3
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 4
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 5
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 6
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 7
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 8
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 9
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 10
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 11
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 12
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 13
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 14
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 15
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 16
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 17
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 18
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Поясная система - 1 шт
Материал
полиэстер
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 1
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 2
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 3
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 4
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 5
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 6
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 7
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 8
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 9
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 10
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 11
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 12
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 13
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 14
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 15
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 16
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 17
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 18
  • Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747607
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка
3 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Поясная система - 1 шт
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х46х11
Вес, кг.
2.09

Описание товара Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка

Усиленный пояс монтажника Denzel 90290 с лямками, поясными сумками и держателем для молотка оптимален для работы на высоте или на выезде. Обеспечивает быстрый доступ к нужным инструментам, оставляя руки свободными. Незаменим для выполнения монтажных, слесарных, электромонтажных и других работ.

Преимущества

  • Прочность — поясные сумки из полиэстера плотностью 600 D не рвутся и не протираются, карманы надежно зафиксированы при помощи заклепок.
  • Функциональность — 2 группы подсумков с 7 и 10 карманами, а также 3 дополнительных кармана на лямках позволяют разместить различные инструменты, крепеж и расходники.
  • Надежная конструкция — лямки оснащены быстросъемными карабинами, ремень имеет пряжку с 2 язычками и отверстия с металлическими люверсами, роль направляющей для него выполняет кушак с креплением «velcro», максимальной шириной 165 мм и длиной 920 мм.
  • Держатель для молотка — металлическая скоба надежно зафиксирована на поясной накладке при помощи стальных заклепок.
  • Широкие возможности — у подсумков имеются ручки для переноски, благодаря чему их можно использовать отдельно.
  • Универсальный размер — ремень максимальной длиной 1450 мм имеет множество отверстий, поэтому его можно точно подогнать под обхват талии пользователя.
  • Эргономичность — регулируемые широкие лямки равномерно распределяют вес инструментов, уменьшая нагрузку на спину.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Поясная система - 1 шт
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Описание

Усиленный пояс монтажника Denzel 90290 с лямками, поясными сумками и держателем для молотка оптимален для работы на высоте или на выезде. Обеспечивает быстрый доступ к нужным инструментам, оставляя руки свободными. Незаменим для выполнения монтажных, слесарных, электромонтажных и других работ.

Преимущества

  • Прочность — поясные сумки из полиэстера плотностью 600 D не рвутся и не протираются, карманы надежно зафиксированы при помощи заклепок.
  • Функциональность — 2 группы подсумков с 7 и 10 карманами, а также 3 дополнительных кармана на лямках позволяют разместить различные инструменты, крепеж и расходники.
  • Надежная конструкция — лямки оснащены быстросъемными карабинами, ремень имеет пряжку с 2 язычками и отверстия с металлическими люверсами, роль направляющей для него выполняет кушак с креплением «velcro», максимальной шириной 165 мм и длиной 920 мм.
  • Держатель для молотка — металлическая скоба надежно зафиксирована на поясной накладке при помощи стальных заклепок.
  • Широкие возможности — у подсумков имеются ручки для переноски, благодаря чему их можно использовать отдельно.
  • Универсальный размер — ремень максимальной длиной 1450 мм имеет множество отверстий, поэтому его можно точно подогнать под обхват талии пользователя.
  • Эргономичность — регулируемые широкие лямки равномерно распределяют вес инструментов, уменьшая нагрузку на спину.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пояс монтажника усиленный DENZEL 90290, с лямками, сумки поясные, держатель для молотка - стоимость товара 3510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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