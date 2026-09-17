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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13

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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 1
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 2
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 3
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 4
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 5
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 6
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 7
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 8
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 9
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 10
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 11
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 12
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 13
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 14
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 15
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 16
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 17
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 18
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 1
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 2
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 3
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 4
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 5
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 6
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 7
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 8
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 9
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 10
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 11
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 12
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 13
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 14
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 15
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 16
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 17
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 18
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747599
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
лицевой щиток
Материал
полипропилен
Минимальная степень затемнения
14 DIN
Оптический класс
1/1/1/1
Комплектация
Маска сварщика - 1 штКрепеж оголовья - 1 штОголовье - 1 штУпаковка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штМешок для хранения - 1 штДополнительное внешнеее поликарбонатное защитное стекло - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х24х22
Вес, г.
850

Описание товара Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13

Защитный лицевой щиток (маска сварщика) Denzel F9 89718 со смотровым окном размером 100 x 60 мм, системой Real Color и функцией затемнения в диапазоне DIN 4-8/9-14, предназначен для защиты глаз, лица пользователя, области шеи и частично области плеч от искр, брызг расплавленного металла, а также инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Используется во время проведения сварочных работ в различных режимах (MMA, MIG/MAG, TIG). 4 оптических датчика обеспечивают эффективную работу светофильтра. Благодаря системе «хамелеон» экран автоматически темнеет при поджиге дуги (время реагирования 1/25000 с) и светлеет после окончания сварки.

Преимущества

Отзывы о товаре Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
лицевой щиток
Материал
полипропилен
Минимальная степень затемнения
14 DIN
Оптический класс
1/1/1/1
Комплектация
Маска сварщика - 1 штКрепеж оголовья - 1 штОголовье - 1 штУпаковка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штМешок для хранения - 1 штДополнительное внешнеее поликарбонатное защитное стекло - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Защитный лицевой щиток (маска сварщика) Denzel F9 89718 со смотровым окном размером 100 x 60 мм, системой Real Color и функцией затемнения в диапазоне DIN 4-8/9-14, предназначен для защиты глаз, лица пользователя, области шеи и частично области плеч от искр, брызг расплавленного металла, а также инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Используется во время проведения сварочных работ в различных режимах (MMA, MIG/MAG, TIG). 4 оптических датчика обеспечивают эффективную работу светофильтра. Благодаря системе «хамелеон» экран автоматически темнеет при поджиге дуги (время реагирования 1/25000 с) и светлеет после окончания сварки.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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