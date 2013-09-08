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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13

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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 1
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 2
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 3
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 4
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 5
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 6
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 7
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 8
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 9
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 10
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 11
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 12
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 13
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 14
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 15
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 16
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 17
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 1
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 2
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 3
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 4
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 5
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 6
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 7
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 8
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 9
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 10
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 11
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 12
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 13
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 14
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 15
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 16
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 17
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747597
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
лицевой щиток
Материал
полипропилен
Минимальная степень затемнения
4/5-8/9-13 DIN
Оптический класс
1/1/1/2
Комплектация
Маска сварщика - 1штКрепеж оголовья - 1штОголовье - 1штУпаковка - 1штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х24х22
Вес, г.
730

Описание товара Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13

Защитный лицевой щиток (маска сварщика) Denzel F6 89716 со смотровым окном размером 93 x 43 мм и функцией затемнения DIN 4/5-8/9-13 используется во время проведения сварочных работ. Надежно защищает глаза и лицо пользователя от искр, брызг расплавленного металла, а также от инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Корректную работу светофильтра обеспечивают два фотодатчика. Щиток подходит для проведения сварочных работ в режимах MMA, MIG/MAG, TIG, а также для выполнения плазменно-дуговой сварки, плазменной и дуговой резки.

Преимущества

  • Автономность — светофильтр темнеет при поджиге дуги и автоматически светлеет после окончания сварки, что позволяет осмотреть сварное соединение, не снимая маску.
  • Продуманная конструкция — маска защищает не только голову, но и шею и частично область плеч.
  • Регулировка рабочих параметров — можно настроить степень затемнения и время задержки в зависимости от интенсивности внешнего освещения и выбранного режима сварки.
  • Настройка чувствительности светофильтра — щиток эффективен как при ярком свете, так и при работе в темном помещении.
  • Дополнительные возможности — маску можно использовать во время работы с углошлифовальной машиной, для этого предусмотрен режим шлифовки.
  • Удобная работа — щиток обеспечивает хорошую видимость и не искажает окружающие предметы.
  • Комфортная посадка — величину оголовья можно отрегулировать в соответствии с размером головы пользователя.
  • Комбинированный источник питания — светофильтр работает от фотоэлементов и литиевой батареи CR2032 (входит в комплект поставки).
  • Простой уход — щиток не требует специального обслуживания, достаточно протирать поверхность светофильтра мягкой тканью.



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Отзывы о товаре Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89716, F6, см. окно 93х43, Real Color, DIN 5-8/9-13




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
лицевой щиток
Материал
полипропилен
Минимальная степень затемнения
4/5-8/9-13 DIN
Оптический класс
1/1/1/2
Комплектация
Маска сварщика - 1штКрепеж оголовья - 1штОголовье - 1штУпаковка - 1штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1шт
Страна производитель
Россия
Описание

Защитный лицевой щиток (маска сварщика) Denzel F6 89716 со смотровым окном размером 93 x 43 мм и функцией затемнения DIN 4/5-8/9-13 используется во время проведения сварочных работ. Надежно защищает глаза и лицо пользователя от искр, брызг расплавленного металла, а также от инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Корректную работу светофильтра обеспечивают два фотодатчика. Щиток подходит для проведения сварочных работ в режимах MMA, MIG/MAG, TIG, а также для выполнения плазменно-дуговой сварки, плазменной и дуговой резки.

Преимущества

  • Автономность — светофильтр темнеет при поджиге дуги и автоматически светлеет после окончания сварки, что позволяет осмотреть сварное соединение, не снимая маску.
  • Продуманная конструкция — маска защищает не только голову, но и шею и частично область плеч.
  • Регулировка рабочих параметров — можно настроить степень затемнения и время задержки в зависимости от интенсивности внешнего освещения и выбранного режима сварки.
  • Настройка чувствительности светофильтра — щиток эффективен как при ярком свете, так и при работе в темном помещении.
  • Дополнительные возможности — маску можно использовать во время работы с углошлифовальной машиной, для этого предусмотрен режим шлифовки.
  • Удобная работа — щиток обеспечивает хорошую видимость и не искажает окружающие предметы.
  • Комфортная посадка — величину оголовья можно отрегулировать в соответствии с размером головы пользователя.
  • Комбинированный источник питания — светофильтр работает от фотоэлементов и литиевой батареи CR2032 (входит в комплект поставки).
  • Простой уход — щиток не требует специального обслуживания, достаточно протирать поверхность светофильтра мягкой тканью.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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