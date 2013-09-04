Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89715, F4, см. окно 90х35, DIN 9-13
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89715, F4, см. окно 90х35, DIN 9-13
Защитный лицевой щиток (маска сварщика) Denzel F4 89715 со смотровым окном размером 90 x 35 мм и функцией затемнения DIN 4/9-13 используется во время проведения сварочных работ. Надежно защищает глаза и лицо пользователя от искр, брызг расплавленного металла, а также от инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Корректную работу светофильтра обеспечивают два фотодатчика. Щиток подходит для проведения сварочных работ в режимах MMA, MIG/MAG, TIG, а также для выполнения плазменно-дуговой сварки, плазменной и дуговой резки.
Преимущества
- Автономность — светофильтр темнеет при поджиге дуги и автоматически светлеет после окончания сварки, что позволяет осмотреть сварное соединение, не снимая маску.
- Продуманная конструкция — маска защищает не только голову, но и шею и частично область плеч.
- Регулировка рабочих параметров — можно настроить степень затемнения и время задержки в зависимости от интенсивности внешнего освещения и выбранного режима сварки.
- Настройка чувствительности светофильтра — щиток эффективен как при ярком свете, так и при работе в темном помещении.
- Дополнительные возможности — маску можно использовать во время работы с углошлифовальной машиной, для этого предусмотрен режим шлифовки.
- Удобная работа — щиток обеспечивает хорошую видимость и не искажает окружающие предметы.
- Комфортная посадка — величину оголовья можно отрегулировать в соответствии с размером головы пользователя.
- Комбинированный источник питания — светофильтр работает от фотоэлементов и литиевой батареи CR2032 (входит в комплект поставки).
- Простой уход — щиток не требует специального обслуживания, достаточно протирать поверхность светофильтра мягкой тканью.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Защитный лицевой щиток (маска сварщика) Denzel F4 89715 со смотровым окном размером 90 x 35 мм и функцией затемнения DIN 4/9-13 используется во время проведения сварочных работ. Надежно защищает глаза и лицо пользователя от искр, брызг расплавленного металла, а также от инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Корректную работу светофильтра обеспечивают два фотодатчика. Щиток подходит для проведения сварочных работ в режимах MMA, MIG/MAG, TIG, а также для выполнения плазменно-дуговой сварки, плазменной и дуговой резки.
Преимущества
- Автономность — светофильтр темнеет при поджиге дуги и автоматически светлеет после окончания сварки, что позволяет осмотреть сварное соединение, не снимая маску.
- Продуманная конструкция — маска защищает не только голову, но и шею и частично область плеч.
- Регулировка рабочих параметров — можно настроить степень затемнения и время задержки в зависимости от интенсивности внешнего освещения и выбранного режима сварки.
- Настройка чувствительности светофильтра — щиток эффективен как при ярком свете, так и при работе в темном помещении.
- Дополнительные возможности — маску можно использовать во время работы с углошлифовальной машиной, для этого предусмотрен режим шлифовки.
- Удобная работа — щиток обеспечивает хорошую видимость и не искажает окружающие предметы.
- Комфортная посадка — величину оголовья можно отрегулировать в соответствии с размером головы пользователя.
- Комбинированный источник питания — светофильтр работает от фотоэлементов и литиевой батареи CR2032 (входит в комплект поставки).
- Простой уход — щиток не требует специального обслуживания, достаточно протирать поверхность светофильтра мягкой тканью.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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