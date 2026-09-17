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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89177, Ф5, коробка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89177, Ф5, коробка

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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89177, Ф5, коробка - фото 1
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89177, Ф5, коробка - фото 2
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89177, Ф5, коробка - фото 3
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89177, Ф5, коробка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89177, Ф5, коробка - фото 1
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89177, Ф5, коробка - фото 2
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89177, Ф5, коробка - фото 3
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89177, Ф5, коробка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747569
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 4 / 9 - 13
Оптический класс
1/1/1/2
Комплектация
Маска сварщика - 1 штРуководство по эксплкатации - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х24х19
Вес, г.
590

Описание товара Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89177, Ф5, коробка

Защитный лицевой щиток, или маска сварщика, Сибртех Ф5 89177 с автозатемнением, упакованный в картонную коробку, закрывает глаза, лицо и шею мастера от света дуги, искр, ультрафиолета и горячих брызг. Предохраняет также от ожогов вследствие высоких температур во время сварочных работ.

Преимущества

  • Выбор оптимального режима работы — специальные регуляторы позволяют устанавливать уровень чувствительности, время задержки и степень затемнения в диапазоне 9-13 DIN.
  • Возможность длительного использования — щиток питается от солнечной, а также съемной литиевой батареи.
  • Надежность — маска выполнена из прочного термостойкого пластика.
  • Комфортная работа — регулируемое оголовье надежно фиксирует щиток, а поролоновая накладка и силиконовый обтюратор уменьшают трение ободка о лоб.
  • Небольшой вес 460 г — длительная работа в маске не вызывает усталость.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89177, Ф5, коробка




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 4 / 9 - 13
Оптический класс
1/1/1/2
Комплектация
Маска сварщика - 1 штРуководство по эксплкатации - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Защитный лицевой щиток, или маска сварщика, Сибртех Ф5 89177 с автозатемнением, упакованный в картонную коробку, закрывает глаза, лицо и шею мастера от света дуги, искр, ультрафиолета и горячих брызг. Предохраняет также от ожогов вследствие высоких температур во время сварочных работ.

Преимущества

  • Выбор оптимального режима работы — специальные регуляторы позволяют устанавливать уровень чувствительности, время задержки и степень затемнения в диапазоне 9-13 DIN.
  • Возможность длительного использования — щиток питается от солнечной, а также съемной литиевой батареи.
  • Надежность — маска выполнена из прочного термостойкого пластика.
  • Комфортная работа — регулируемое оголовье надежно фиксирует щиток, а поролоновая накладка и силиконовый обтюратор уменьшают трение ободка о лоб.
  • Небольшой вес 460 г — длительная работа в маске не вызывает усталость.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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