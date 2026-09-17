Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет
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Характеристики
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 747567
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750 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 3 / 11
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 штРуководство по эксплкатации - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х20х20
Вес, г.
530
Описание товара Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет
Лицевой защитный щиток (маска сварщика) Сибртех Ф1 89175 с автозатемнением применяется для защиты глаз и лица мастера от яркого света, искр, горячих окалин и УФ-излучения. Будет полезен на строительной площадке и металлургическом предприятии при проведении сварочных работ.
Преимущества
- Деформационная стойкость — щиток изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика.
- Безопасная работа — с началом сварки светофильтр автоматически затемняется, а после окончания работ переходит в светлое состояние.
- Долговечность — питание обеспечивают встроенные солнечная и литиевая батареи.
- Удобная посадка на голове — регулируемое оголовье позволяет надежно зафиксировать щиток, чтобы он не спадал во время работы.
- Комфортная работа — поролоновая накладка и силиконовый обтюратор минимизируют трение ободка оголовья о лоб.
- Малый вес 450 г — длительная работа в щитке не вызывает дискомфорт.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 3 / 11
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 штРуководство по эксплкатации - 1 шт
Страна производитель
Россия
Лицевой защитный щиток (маска сварщика) Сибртех Ф1 89175 с автозатемнением применяется для защиты глаз и лица мастера от яркого света, искр, горячих окалин и УФ-излучения. Будет полезен на строительной площадке и металлургическом предприятии при проведении сварочных работ.
Преимущества
- Деформационная стойкость — щиток изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика.
- Безопасная работа — с началом сварки светофильтр автоматически затемняется, а после окончания работ переходит в светлое состояние.
- Долговечность — питание обеспечивают встроенные солнечная и литиевая батареи.
- Удобная посадка на голове — регулируемое оголовье позволяет надежно зафиксировать щиток, чтобы он не спадал во время работы.
- Комфортная работа — поролоновая накладка и силиконовый обтюратор минимизируют трение ободка оголовья о лоб.
- Малый вес 450 г — длительная работа в щитке не вызывает дискомфорт.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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