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Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель "ИСТОК-ЕВРО", стекло 110*90 мм, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель "ИСТОК-ЕВРО", стекло 110*90 мм, Россия

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Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 1
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 2
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 3
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 4
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 5
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 6
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 7
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 8
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 9
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 10
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 1
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 2
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 3
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 4
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 5
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 6
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 7
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 8
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 9
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 10
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель &quot;ИСТОК-ЕВРО&quot;, стекло 110*90 мм, Россия - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747565
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель "ИСТОК-ЕВРО", стекло 110*90 мм, Россия
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 10
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х30х21
Вес, г.
550

Описание товара Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель "ИСТОК-ЕВРО", стекло 110*90 мм, Россия

Защитный лицевой щиток Сибртех «ИСТОК ЕВРО» 89118 со стеклом 110 х 90 мм полностью закрывает лицо сварщика от яркого света, УФ-излучения, горячего воздуха и брызг расплавленного металла. Пригодится на строительной площадке, предприятии металлообработки, а также на даче и в гараже при выполнении сварочных работ.

Преимущества

  • Долговечность — щиток изготовлен из специального жароустойчивого пластика высокой прочности.
  • Надежная фиксация — щиток не слетает во время работы благодаря регулируемому оголовью.
  • Комфортная работа — экран обеспечивает хороший обзор во время сварки, а поролоновая накладка минимизирует трение и давление ободка на лоб.
  • Малый вес 0,49 кг — щиток не оказывает давления на шейный отдел позвоночника.



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Отзывы о товаре Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель "ИСТОК-ЕВРО", стекло 110*90 мм, Россия




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 10
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Защитный лицевой щиток Сибртех «ИСТОК ЕВРО» 89118 со стеклом 110 х 90 мм полностью закрывает лицо сварщика от яркого света, УФ-излучения, горячего воздуха и брызг расплавленного металла. Пригодится на строительной площадке, предприятии металлообработки, а также на даче и в гараже при выполнении сварочных работ.

Преимущества

  • Долговечность — щиток изготовлен из специального жароустойчивого пластика высокой прочности.
  • Надежная фиксация — щиток не слетает во время работы благодаря регулируемому оголовью.
  • Комфортная работа — экран обеспечивает хороший обзор во время сварки, а поролоновая накладка минимизирует трение и давление ободка на лоб.
  • Малый вес 0,49 кг — щиток не оказывает давления на шейный отдел позвоночника.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель "ИСТОК-ЕВРО", стекло 110*90 мм, Россия - данный товар вы можете купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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