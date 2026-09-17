Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус
Пистолет для монтажной пены Сибртех 88671 с усиленным алюминиевым корпусом позволяет быстро и равномерно наносить герметизирующий состав для установки дверей и пластиковых окон, а также выполнять другие ремонтные и строительные работы. Конструкцией предусмотрен винтовой регулятор для точного дозирования смеси. Система увеличенного пенообразования обеспечивает максимальную производительность. Уход за инструментом прост и не требует особых навыков.
Преимущества
- Прочность — усиленный корпус и адаптер изготовлены из алюминиевого сплава.
- Коррозионная и механическая стойкость — ствол, а также впускной и выпускной клапаны выполнены из нержавеющей стали.
- Простой уход — полированная внутренняя поверхность ствола и тефлоновое покрытие адаптера предотвращают налипание пены.
- Герметичность — утечке монтажной пены препятствуют уплотнительные кольца в сопле и адаптере.
- Удобная регулировка — винт пистолета имеет увеличенный размер.
- Комфорт во время работы — эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Пистолет для монтажной пены Сибртех 88671 с усиленным алюминиевым корпусом позволяет быстро и равномерно наносить герметизирующий состав для установки дверей и пластиковых окон, а также выполнять другие ремонтные и строительные работы. Конструкцией предусмотрен винтовой регулятор для точного дозирования смеси. Система увеличенного пенообразования обеспечивает максимальную производительность. Уход за инструментом прост и не требует особых навыков.
Преимущества
- Прочность — усиленный корпус и адаптер изготовлены из алюминиевого сплава.
- Коррозионная и механическая стойкость — ствол, а также впускной и выпускной клапаны выполнены из нержавеющей стали.
- Простой уход — полированная внутренняя поверхность ствола и тефлоновое покрытие адаптера предотвращают налипание пены.
- Герметичность — утечке монтажной пены препятствуют уплотнительные кольца в сопле и адаптере.
- Удобная регулировка — винт пистолета имеет увеличенный размер.
- Комфорт во время работы — эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый корпус