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Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка

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Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 1
Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 2
Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 3
Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 4
Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 5
Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 6
Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 7
Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 8
Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 9
Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 10
Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
тефлоновое покрытие, игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 1
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 2
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 3
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 4
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 5
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 6
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 7
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 8
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 9
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 10
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747492
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Конструкция
тефлоновое покрытие, игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х16х6
Вес, г.
390

Описание товара Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка

Пистолет для монтажной пены Matrix 88669 с тефлоновым покрытием и двухкомпонентной ручкой используется для заполнения щелей и герметизации швов. Имеет трещоточный регулировочный винт, позволяющий плавно менять объем и скорость выхода смеси. Система увеличенного пенообразования повышает производительность на 30%. Простой в применении инструмент пригодится на строительной площадке и во время ремонта.

Преимущества

  • Повышенная ударопрочность — корпус и адаптер изготовлены из алюминиевого сплава.
  • Устойчивость к коррозии — ствол, шариковый и игольчатый клапаны изготовлены из нержавеющей стали.
  • Простой уход — раствор не налипает на отполированную внутреннюю поверхность ствола, благодаря двойному тефлоновому покрытию остатки монтажной пены легко счищаются с корпуса
  • Защита от протекания — в сопле и адаптере имеются уплотнительные кольца.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка с нескользящими накладками надежно ложится в руку.



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Отзывы о товаре Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MATRIX
Конструкция
тефлоновое покрытие, игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пистолет для монтажной пены Matrix 88669 с тефлоновым покрытием и двухкомпонентной ручкой используется для заполнения щелей и герметизации швов. Имеет трещоточный регулировочный винт, позволяющий плавно менять объем и скорость выхода смеси. Система увеличенного пенообразования повышает производительность на 30%. Простой в применении инструмент пригодится на строительной площадке и во время ремонта.

Преимущества

  • Повышенная ударопрочность — корпус и адаптер изготовлены из алюминиевого сплава.
  • Устойчивость к коррозии — ствол, шариковый и игольчатый клапаны изготовлены из нержавеющей стали.
  • Простой уход — раствор не налипает на отполированную внутреннюю поверхность ствола, благодаря двойному тефлоновому покрытию остатки монтажной пены легко счищаются с корпуса
  • Защита от протекания — в сопле и адаптере имеются уплотнительные кольца.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка с нескользящими накладками надежно ложится в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка - купить по цене 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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