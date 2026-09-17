Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка
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Характеристики
Описание товара Пистолет для монтажной пены Matrix 88669, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная ручка
Пистолет для монтажной пены Matrix 88669 с тефлоновым покрытием и двухкомпонентной ручкой используется для заполнения щелей и герметизации швов. Имеет трещоточный регулировочный винт, позволяющий плавно менять объем и скорость выхода смеси. Система увеличенного пенообразования повышает производительность на 30%. Простой в применении инструмент пригодится на строительной площадке и во время ремонта.
Преимущества
- Повышенная ударопрочность — корпус и адаптер изготовлены из алюминиевого сплава.
- Устойчивость к коррозии — ствол, шариковый и игольчатый клапаны изготовлены из нержавеющей стали.
- Простой уход — раствор не налипает на отполированную внутреннюю поверхность ствола, благодаря двойному тефлоновому покрытию остатки монтажной пены легко счищаются с корпуса
- Защита от протекания — в сопле и адаптере имеются уплотнительные кольца.
- Комфортная работа — эргономичная рукоятка с нескользящими накладками надежно ложится в руку.
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Пистолет для монтажной пены Matrix 88669 с тефлоновым покрытием и двухкомпонентной ручкой используется для заполнения щелей и герметизации швов. Имеет трещоточный регулировочный винт, позволяющий плавно менять объем и скорость выхода смеси. Система увеличенного пенообразования повышает производительность на 30%. Простой в применении инструмент пригодится на строительной площадке и во время ремонта.
Преимущества
- Повышенная ударопрочность — корпус и адаптер изготовлены из алюминиевого сплава.
- Устойчивость к коррозии — ствол, шариковый и игольчатый клапаны изготовлены из нержавеющей стали.
- Простой уход — раствор не налипает на отполированную внутреннюю поверхность ствола, благодаря двойному тефлоновому покрытию остатки монтажной пены легко счищаются с корпуса
- Защита от протекания — в сопле и адаптере имеются уплотнительные кольца.
- Комфортная работа — эргономичная рукоятка с нескользящими накладками надежно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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