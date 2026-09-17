Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 7 мм, утолщенные стенки
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Характеристики
Описание товара Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 7 мм, утолщенные стенки
Пистолет для герметика Sparta 886365 полуоткрытого типа, с круглым штоком диаметром 7 мм и утолщенными стенками, предназначен для туб объемом 310 мл. Подача смеси производится нажатием на курок пистолета, герметик наносится плавно и ровно. Защита от капель позволяет предотвратить излишний расход смеси. Инструмент будет полезен во время проведения строительных, ремонтных, отделочных, сантехнических работ, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Надежность — корпус с утолщенными стенками из инструментальной стали, усиленный 3 ребрами жесткости, характеризуется повышенной прочностью и не перекашивается во время работы.
- Функциональность — благодаря гладкому круглому штоку подача герметика при нажатом курке происходит непрерывно.
- Продуманная конструкция — фиксатор блокирует движение штока и удерживает его в нужном положении.
- Быстрая подготовка к работе — установка или замена тубы занимает несколько секунд.
- Малый вес 319 г — полуоткрытый корпус облегчает конструкцию инструмента, работа с ним не вызывает ощущение усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Пистолет для герметика Sparta 886365 полуоткрытого типа, с круглым штоком диаметром 7 мм и утолщенными стенками, предназначен для туб объемом 310 мл. Подача смеси производится нажатием на курок пистолета, герметик наносится плавно и ровно. Защита от капель позволяет предотвратить излишний расход смеси. Инструмент будет полезен во время проведения строительных, ремонтных, отделочных, сантехнических работ, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Надежность — корпус с утолщенными стенками из инструментальной стали, усиленный 3 ребрами жесткости, характеризуется повышенной прочностью и не перекашивается во время работы.
- Функциональность — благодаря гладкому круглому штоку подача герметика при нажатом курке происходит непрерывно.
- Продуманная конструкция — фиксатор блокирует движение штока и удерживает его в нужном положении.
- Быстрая подготовка к работе — установка или замена тубы занимает несколько секунд.
- Малый вес 319 г — полуоткрытый корпус облегчает конструкцию инструмента, работа с ним не вызывает ощущение усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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