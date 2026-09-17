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Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 7 мм, утолщенные стенки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 7 мм, утолщенные стенки

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Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 1
Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 2
Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 3
Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 4
Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 5
Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 6
Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 7
Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
сталь
Объем картриджа, мл
310
  • Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 1
  • Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 2
  • Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 3
  • Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 4
  • Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 5
  • Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 6
  • Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 7
  • Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747486
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 7 мм, утолщенные стенки
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
сталь
Объем картриджа, мл
310
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х6
Вес, г.
320

Описание товара Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 7 мм, утолщенные стенки

Пистолет для герметика Sparta 886365 полуоткрытого типа, с круглым штоком диаметром 7 мм и утолщенными стенками, предназначен для туб объемом 310 мл. Подача смеси производится нажатием на курок пистолета, герметик наносится плавно и ровно. Защита от капель позволяет предотвратить излишний расход смеси. Инструмент будет полезен во время проведения строительных, ремонтных, отделочных, сантехнических работ, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Надежность — корпус с утолщенными стенками из инструментальной стали, усиленный 3 ребрами жесткости, характеризуется повышенной прочностью и не перекашивается во время работы.
  • Функциональность — благодаря гладкому круглому штоку подача герметика при нажатом курке происходит непрерывно.
  • Продуманная конструкция — фиксатор блокирует движение штока и удерживает его в нужном положении.
  • Быстрая подготовка к работе — установка или замена тубы занимает несколько секунд.
  • Малый вес 319 г — полуоткрытый корпус облегчает конструкцию инструмента, работа с ним не вызывает ощущение усталости.



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Отзывы о товаре Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 7 мм, утолщенные стенки




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Характеристики
Бренд
Sparta
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
сталь
Объем картриджа, мл
310
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пистолет для герметика Sparta 886365 полуоткрытого типа, с круглым штоком диаметром 7 мм и утолщенными стенками, предназначен для туб объемом 310 мл. Подача смеси производится нажатием на курок пистолета, герметик наносится плавно и ровно. Защита от капель позволяет предотвратить излишний расход смеси. Инструмент будет полезен во время проведения строительных, ремонтных, отделочных, сантехнических работ, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Надежность — корпус с утолщенными стенками из инструментальной стали, усиленный 3 ребрами жесткости, характеризуется повышенной прочностью и не перекашивается во время работы.
  • Функциональность — благодаря гладкому круглому штоку подача герметика при нажатом курке происходит непрерывно.
  • Продуманная конструкция — фиксатор блокирует движение штока и удерживает его в нужном положении.
  • Быстрая подготовка к работе — установка или замена тубы занимает несколько секунд.
  • Малый вес 319 г — полуоткрытый корпус облегчает конструкцию инструмента, работа с ним не вызывает ощущение усталости.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для герметика Sparta 886365, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 7 мм, утолщенные стенки - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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