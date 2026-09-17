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Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, "скелетный" усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, "скелетный" усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м

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Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 1
Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 2
Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 3
Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 4
Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 5
Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 6
Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 7
Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 8
Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 9
Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 10
Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
скелетный
Материал рукоятки
алюминиевый сплав, сталь
Объем картриджа, мл
310
  • Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 1
  • Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 2
  • Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 3
  • Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 4
  • Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 5
  • Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 6
  • Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 7
  • Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 8
  • Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 9
  • Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 10
  • Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, &quot;скелетный&quot; усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747484
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, "скелетный" усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Конструкция
скелетный
Материал рукоятки
алюминиевый сплав, сталь
Объем картриджа, мл
310
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х6
Вес, г.
280

Описание товара Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, "скелетный" усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м

Усиленный «скелетный» пистолет для герметика Sparta 886125, с фиксатором и 6-гранным штоком диаметром 7 мм, рассчитан на тубу объемом 310 мл и используется для работы с герметизирующими и клеящими составами. Пользоваться им просто — для подачи средства достаточно нажать на курок. Инструмент имеет простую конструкцию — установка тубы в корпус или ее замена занимает несколько секунд. Пистолет пригодится во время ремонтных, отделочных, сантехнических работ.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус изготовлен из инструментальной стали.
  • Удобное использование — специальный фиксатор блокирует шток и предотвращает его самопроизвольное движение назад.
  • Равномерное нанесение герметика — гладкий шток осуществляет бесступенчатую подачу состава.
  • Длительная работа без ощущения усталости — пистолет для герметика весит 292 г.



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Отзывы о товаре Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, "скелетный" усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Конструкция
скелетный
Материал рукоятки
алюминиевый сплав, сталь
Объем картриджа, мл
310
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Усиленный «скелетный» пистолет для герметика Sparta 886125, с фиксатором и 6-гранным штоком диаметром 7 мм, рассчитан на тубу объемом 310 мл и используется для работы с герметизирующими и клеящими составами. Пользоваться им просто — для подачи средства достаточно нажать на курок. Инструмент имеет простую конструкцию — установка тубы в корпус или ее замена занимает несколько секунд. Пистолет пригодится во время ремонтных, отделочных, сантехнических работ.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус изготовлен из инструментальной стали.
  • Удобное использование — специальный фиксатор блокирует шток и предотвращает его самопроизвольное движение назад.
  • Равномерное нанесение герметика — гладкий шток осуществляет бесступенчатую подачу состава.
  • Длительная работа без ощущения усталости — пистолет для герметика весит 292 г.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, "скелетный" усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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