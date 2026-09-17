Сверло по кафелю круговое (балеринка) с защитной решеткой Matrix 88240
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Характеристики
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
94
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 747483
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
730 руб.
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Характеристики
Бренд
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
94
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х12
Вес, г.
250
Описание товара Сверло по кафелю круговое (балеринка) с защитной решеткой Matrix 88240
Круговое сверло по кафелю Matrix «Балеринка» 88240 оснащено защитной решеткой, которая удерживает крупную стружку, предохраняя мастера от травм. Сверло применяется для получения отверстий большого диаметра в кафеле, плитке, твердой пластмассе.
Преимущества
- Режущие кромки из твердого сплава ВК8 позволяют быстро получать ровные отверстия.
- Диаметр реза сверла легко и быстро регулируется в диапазоне 20-94 мм.
- Цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
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Бренд
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
94
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Круговое сверло по кафелю Matrix «Балеринка» 88240 оснащено защитной решеткой, которая удерживает крупную стружку, предохраняя мастера от травм. Сверло применяется для получения отверстий большого диаметра в кафеле, плитке, твердой пластмассе.
Преимущества
- Режущие кромки из твердого сплава ВК8 позволяют быстро получать ровные отверстия.
- Диаметр реза сверла легко и быстро регулируется в диапазоне 20-94 мм.
- Цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по кафелю круговое (балеринка) с защитной решеткой Matrix 88240 - стоимость товара 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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