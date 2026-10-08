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Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем

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Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем - фото 1
Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем - фото 2
Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем - фото 3
Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем - фото 4
Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для наливных полов
Материал
пластик
  • Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем - фото 1
  • Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем - фото 2
  • Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем - фото 3
  • Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем - фото 4
  • Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747482
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для наливных полов
Материал
пластик
Комплектация
Маяки - 50 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
170

Описание товара Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем

Реперные маяки Сибртех 88131 с клеевым слоем, 50 шт. в упаковке, предназначены для контроля высоты заливки наливных полов. Обеспечивают высокую точность выведения уровня пола, позволяют получить идеально ровное покрытие, избежав лишнего расхода строительной смеси. На маяки нанесена шкала высоты до 70 мм, минимальная толщина слоя наливного пола составляет 4 мм. Набор пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Быстрая установка — благодаря самоклеющейся основе маяки легко крепятся на поверхность, не повреждая ее.
  • Универсальность — изделия можно применять с любым типом наливных полов.
  • Простое использование — после заливки и высыхания наливного пола удаление маяков не требуется.
  • Удобная комплектация — 50 штук достаточно для установки на поверхность площадью до 50 м2.



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Отзывы о товаре Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для наливных полов
Материал
пластик
Комплектация
Маяки - 50 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Реперные маяки Сибртех 88131 с клеевым слоем, 50 шт. в упаковке, предназначены для контроля высоты заливки наливных полов. Обеспечивают высокую точность выведения уровня пола, позволяют получить идеально ровное покрытие, избежав лишнего расхода строительной смеси. На маяки нанесена шкала высоты до 70 мм, минимальная толщина слоя наливного пола составляет 4 мм. Набор пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Быстрая установка — благодаря самоклеющейся основе маяки легко крепятся на поверхность, не повреждая ее.
  • Универсальность — изделия можно применять с любым типом наливных полов.
  • Простое использование — после заливки и высыхания наливного пола удаление маяков не требуется.
  • Удобная комплектация — 50 штук достаточно для установки на поверхность площадью до 50 м2.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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