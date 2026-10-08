Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88130, 20 шт. с клеевым слоем
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для наливных полов
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 747481
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
300 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для наливных полов
Материал
пластик
Комплектация
Маяки - 20 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
14х12х6
Вес, г.
70
Описание товара Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88130, 20 шт. с клеевым слоем
Реперные маяки Сибртех 88130 с клеевым слоем, 20 шт. в упаковке, предназначены для контроля высоты заливки наливных полов. Обеспечивают высокую точность выведения уровня пола, позволяют получить идеально ровное покрытие, избежав лишнего расхода строительной смеси. На маяки нанесена шкала высоты до 70 мм, минимальная толщина слоя наливного пола составляет 4 мм.
Преимущества
- Быстрая установка — благодаря самоклеющейся основе маяки легко крепятся на поверхность, не повреждая ее.
- Универсальность — изделия можно применять с любым типом наливных полов.
- Простое использование — после заливки и высыхания наливного пола удаление маяков не требуется.
- Удобная комплектация — 20 штук достаточно для установки на поверхность площадью до 20 м2.
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Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для наливных полов
Материал
пластик
Комплектация
Маяки - 20 шт
Страна производитель
Россия
Реперные маяки Сибртех 88130 с клеевым слоем, 20 шт. в упаковке, предназначены для контроля высоты заливки наливных полов. Обеспечивают высокую точность выведения уровня пола, позволяют получить идеально ровное покрытие, избежав лишнего расхода строительной смеси. На маяки нанесена шкала высоты до 70 мм, минимальная толщина слоя наливного пола составляет 4 мм.
Преимущества
- Быстрая установка — благодаря самоклеющейся основе маяки легко крепятся на поверхность, не повреждая ее.
- Универсальность — изделия можно применять с любым типом наливных полов.
- Простое использование — после заливки и высыхания наливного пола удаление маяков не требуется.
- Удобная комплектация — 20 штук достаточно для установки на поверхность площадью до 20 м2.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88130, 20 шт. с клеевым слоем - купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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