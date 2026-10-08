Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88123, XL, 50 шт. в пакете
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Характеристики
Описание товара Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88123, XL, 50 шт. в пакете
Система выравнивания плитки (СВП Ворота XL) Matrix 88123 включает в себя клинья (50 шт. в пакете), совместно с зажимами Matrix 88122 облегчающие укладку керамической или керамогранитной плитки толщиной 4-13 мм на стены или на пол. Клинья пригодятся не только начинающим мастерам, но и профессионалам. Благодаря СВП плитка не смещается и не проседает в процессе высыхания, швы получаются ровными и аккуратными, что гарантирует качественный результат.
Преимущества
- Высокая эффективность — клинья просты в использовании и повышают скорость работы в несколько раз, а их ребристая поверхность обеспечивает надежную фиксацию зажимов.
- Аккуратный результат — система выравнивания плитки обеспечивает равномерное распределение клея, что сводит к минимуму риск образования пустот.
- Многократное использование — клинья для СВП изготовлены из качественного пластика.
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Система выравнивания плитки (СВП Ворота XL) Matrix 88123 включает в себя клинья (50 шт. в пакете), совместно с зажимами Matrix 88122 облегчающие укладку керамической или керамогранитной плитки толщиной 4-13 мм на стены или на пол. Клинья пригодятся не только начинающим мастерам, но и профессионалам. Благодаря СВП плитка не смещается и не проседает в процессе высыхания, швы получаются ровными и аккуратными, что гарантирует качественный результат.
Преимущества
- Высокая эффективность — клинья просты в использовании и повышают скорость работы в несколько раз, а их ребристая поверхность обеспечивает надежную фиксацию зажимов.
- Аккуратный результат — система выравнивания плитки обеспечивает равномерное распределение клея, что сводит к минимуму риск образования пустот.
- Многократное использование — клинья для СВП изготовлены из качественного пластика.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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