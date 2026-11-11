Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт.
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Характеристики
Описание товара Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт.
Система выравнивания плитки (СВП Ворота) Matrix 88115 состоит из зажимов (100 шт. в пакете), используемых совместно с клиньями Matrix 88116 и 88119. Зажимы позволяют добиться качественного результата за счет того, что межплиточные швы получаются ровными и аккуратными, плитка не смещается, а клей распределяется равномерно. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм при работе с керамической или керамогранитной плиткой.
Преимущества
- Высокая эффективность — зажимы значительно повышают скорость выравнивания плитки, что особенно актуально для неопытных мастеров и при необходимости выполнение большого объема работ.
- Простая эксплуатация — для формирования межплиточных швов от пользователя не требуется опыт и специальные навыки.
- Легкий демонтаж — достаточно слегка ударить киянкой по зажиму.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Система выравнивания плитки (СВП Ворота) Matrix 88115 состоит из зажимов (100 шт. в пакете), используемых совместно с клиньями Matrix 88116 и 88119. Зажимы позволяют добиться качественного результата за счет того, что межплиточные швы получаются ровными и аккуратными, плитка не смещается, а клей распределяется равномерно. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм при работе с керамической или керамогранитной плиткой.
Преимущества
- Высокая эффективность — зажимы значительно повышают скорость выравнивания плитки, что особенно актуально для неопытных мастеров и при необходимости выполнение большого объема работ.
- Простая эксплуатация — для формирования межплиточных швов от пользователя не требуется опыт и специальные навыки.
- Легкий демонтаж — достаточно слегка ударить киянкой по зажиму.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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