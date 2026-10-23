Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88114, 250/250 шт. в пакете
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
В наличии
Код товара: 747472
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Загружаем...
830 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 250 штЗажимы - 250 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х20х13
Вес, кг.
1.42
Описание товара Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88114, 250/250 шт. в пакете
Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88114 включает в себя зажимы с кольцом и клинья, 250/250 шт. в коробе, для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. СВП предотвращает смещение плитки и гарантирует получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы предназначены для формирования швов шириной 1,5 мм.
Преимущества
- Долговечность — клинья из высококачественного пластика подходят для многоразового применения.
- Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья не смещаются после установки.
- Высокая скорость работы — форма зажима "Кольцо" позволяет удобно фиксировать систему рукой.
- Простое использование — СВП подходит не только профессионалам, но и начинающим мастерам.
- Удобное хранение — система выравнивания плитки поставляется в картонном коробе.
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Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 250 штЗажимы - 250 шт
Страна производитель
Россия
Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88114 включает в себя зажимы с кольцом и клинья, 250/250 шт. в коробе, для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. СВП предотвращает смещение плитки и гарантирует получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы предназначены для формирования швов шириной 1,5 мм.
Преимущества
- Долговечность — клинья из высококачественного пластика подходят для многоразового применения.
- Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья не смещаются после установки.
- Высокая скорость работы — форма зажима "Кольцо" позволяет удобно фиксировать систему рукой.
- Простое использование — СВП подходит не только профессионалам, но и начинающим мастерам.
- Удобное хранение — система выравнивания плитки поставляется в картонном коробе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88114, 250/250 шт. в пакете - по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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