Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88113, 500 шт. в пакете / Сибртех
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 747471
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Загружаем...
630 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Зажимы - 500 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х16х16
Вес, г.
720
Описание товара Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88113, 500 шт. в пакете / Сибртех
Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88112 включает в себя зажимы с кольцом и клинья, 50/50 шт. в ведре, для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. СВП предотвращает смещение плитки и гарантирует получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы предназначены для формирования швов шириной 1,5 мм.
Преимущества
- Долговечность — клинья из высококачественного пластика подходят для многоразового применения.
- Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья не смещаются после установки.
- Высокая скорость работы — форма зажима "Кольцо" позволяет удобно фиксировать систему рукой.
- Простое использование — СВП подходит не только профессионалам, но и начинающим мастерам.
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Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Зажимы - 500 шт
Страна производитель
Россия
Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88112 включает в себя зажимы с кольцом и клинья, 50/50 шт. в ведре, для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. СВП предотвращает смещение плитки и гарантирует получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы предназначены для формирования швов шириной 1,5 мм.
Преимущества
- Долговечность — клинья из высококачественного пластика подходят для многоразового применения.
- Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья не смещаются после установки.
- Высокая скорость работы — форма зажима "Кольцо" позволяет удобно фиксировать систему рукой.
- Простое использование — СВП подходит не только профессионалам, но и начинающим мастерам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88113, 500 шт. в пакете / Сибртех - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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