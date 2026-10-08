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Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре

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Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 1
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 2
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 3
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 4
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 5
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 6
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 7
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 8
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 9
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 10
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 11
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 12
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 13
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 14
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 1
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 2
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 3
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 4
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 5
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 6
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 7
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 8
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 9
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 10
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 11
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 12
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 13
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 14
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 50 штЗажимы - 50 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
13х13х13
Вес, г.
300

Описание товара Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре

Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88111 включает в себя зажимы с кольцом и клинья, 40/40 шт. в пакете, для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. СВП предотвращает смещение плитки и гарантирует получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы предназначены для формирования швов шириной 1,5 мм.

Преимущества

  • Долговечность — клинья из высококачественного пластика подходят для многоразового применения.
  • Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья не смещаются после установки.
  • Высокая скорость работы — форма зажима "Кольцо" позволяет удобно фиксировать систему рукой.
  • Простое использование — СВП подходит не только профессионалам, но и начинающим мастерам.



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Отзывы о товаре Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 50 штЗажимы - 50 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88111 включает в себя зажимы с кольцом и клинья, 40/40 шт. в пакете, для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. СВП предотвращает смещение плитки и гарантирует получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы предназначены для формирования швов шириной 1,5 мм.

Преимущества

  • Долговечность — клинья из высококачественного пластика подходят для многоразового применения.
  • Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья не смещаются после установки.
  • Высокая скорость работы — форма зажима "Кольцо" позволяет удобно фиксировать систему рукой.
  • Простое использование — СВП подходит не только профессионалам, но и начинающим мастерам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88112, 50/50 шт. в ведре - по цене 300 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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