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Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете

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Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 1
Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 2
Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 3
Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 4
Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 5
Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 6
Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 7
Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 8
Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
  • Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 1
  • Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 2
  • Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 3
  • Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 4
  • Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 5
  • Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 6
  • Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 7
  • Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 8
  • Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747469
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 40 штЗажимы - 40 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
18х16х6
Вес, г.
210

Описание товара Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете

Система выравнивания плитки Сибртех СВП Кольцо 88113 состоит из зажимов с кольцом (500 шт. в коробе), используемых совместно с клиньями. Позволяет добиться качественного результата: межплиточные швы получаются ровными и аккуратными, керамическая/керамогранитная плитка не смещается. Зажимы предназначены для формирования швов шириной 1,5 мм. Клинья приобретаются отдельно.

Преимущества

  • Эффективное выполнение большого объема работ — форма зажима "Кольцо" позволяет удобно фиксировать систему рукой.
  • Простое использование — от пользователя не требуется опыт и специальные навыки.
  • Быстрый демонтаж — после высыхания раствора зажим легко удалить, слегка ударив по нему киянкой.
  • Удобное хранение — зажимы поставляются в картонном коробе.



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Отзывы о товаре Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 40 штЗажимы - 40 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Система выравнивания плитки Сибртех СВП Кольцо 88113 состоит из зажимов с кольцом (500 шт. в коробе), используемых совместно с клиньями. Позволяет добиться качественного результата: межплиточные швы получаются ровными и аккуратными, керамическая/керамогранитная плитка не смещается. Зажимы предназначены для формирования швов шириной 1,5 мм. Клинья приобретаются отдельно.

Преимущества

  • Эффективное выполнение большого объема работ — форма зажима "Кольцо" позволяет удобно фиксировать систему рукой.
  • Простое использование — от пользователя не требуется опыт и специальные навыки.
  • Быстрый демонтаж — после высыхания раствора зажим легко удалить, слегка ударив по нему киянкой.
  • Удобное хранение — зажимы поставляются в картонном коробе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект зажим и клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88111, 40/40 шт. в пакете - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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