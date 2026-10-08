Top.Mail.Ru
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - фото 1
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - фото 2
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - фото 3
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - фото 4
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - фото 5
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
  • Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - фото 1
  • Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - фото 2
  • Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - фото 3
  • Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - фото 4
  • Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - фото 5
  • Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747468
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Зажимы - 100 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х17х5
Вес, г.
140

Описание товара Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете

Система выравнивания плитки Сибртех СВП Кольцо 88110 состоит из зажимов (100 шт. в пакете), используемых совместно с клиньями. Позволяет добиться качественного результата: межплиточные швы получаются ровными и аккуратными, керамическая/керамогранитная плитка не смещается. Зажимы предназначены для формирования швов шириной 1,5 мм. Клинья приобретаются отдельно (артикулы 88050, 88071).

Преимущества

  • Эффективное выполнение большого объема работ — форма зажима "Кольцо" позволяет удобно фиксировать систему рукой.
  • Простое использование — от пользователя не требуется опыт и специальные навыки.
  • Быстрый демонтаж — после высыхания раствора зажим легко удалить, слегка ударив по нему киянкой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Зажимы - 100 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Система выравнивания плитки Сибртех СВП Кольцо 88110 состоит из зажимов (100 шт. в пакете), используемых совместно с клиньями. Позволяет добиться качественного результата: межплиточные швы получаются ровными и аккуратными, керамическая/керамогранитная плитка не смещается. Зажимы предназначены для формирования швов шириной 1,5 мм. Клинья приобретаются отдельно (артикулы 88050, 88071).

Преимущества

  • Эффективное выполнение большого объема работ — форма зажима "Кольцо" позволяет удобно фиксировать систему рукой.
  • Простое использование — от пользователя не требуется опыт и специальные навыки.
  • Быстрый демонтаж — после высыхания раствора зажим легко удалить, слегка ударив по нему киянкой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете - стоимость товара 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...