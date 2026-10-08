Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
В наличии
Код товара: 747465
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
820 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 250 штЗажимы - 250 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х20х13
Вес, кг.
1.4
Описание товара Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт.
Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88075 включает в комплект все необходимое: зажимы и клинья (250/250 шт.) для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. Изделия предотвращают смещение плитки и гарантируют получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм.
Преимущества
- Качественный пластик — клинья для системы выравнивания плитки подходят для многоразового применения.
- Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья надежно фиксируются с зажимами для плитки.
- Высокая скорость работы — выравнивание плитки происходит гораздо быстрее по сравнению с методом, при котором СВП не применяется.
- Простота работы — СВП подходит не только для профессионалов, но и для начинающих мастеров.
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Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 250 штЗажимы - 250 шт
Страна производитель
Россия
Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88075 включает в комплект все необходимое: зажимы и клинья (250/250 шт.) для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. Изделия предотвращают смещение плитки и гарантируют получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм.
Преимущества
- Качественный пластик — клинья для системы выравнивания плитки подходят для многоразового применения.
- Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья надежно фиксируются с зажимами для плитки.
- Высокая скорость работы — выравнивание плитки происходит гораздо быстрее по сравнению с методом, при котором СВП не применяется.
- Простота работы — СВП подходит не только для профессионалов, но и для начинающих мастеров.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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