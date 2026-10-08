Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт.
Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88071 включает в себя клинья (250 шт. в упаковке), облегчающие, совместно с зажимами Сибртех 88055 и 88073, укладку керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм на стены или на пол. Изделия пригодятся не только начинающему мастеру, но и профессионалу. Благодаря инструментам для укладки плитка не смещается и не проседает во время высыхания, швы получаются ровными и аккуратными, что гарантирует качественный результат.
Преимущества
- Равномерное распределение клея — риск образования пустот минимален.
- Долговечность — клинья из высококачественного пластика рассчитаны на многоразовое использование.
- Надежная фиксация зажимов — клинья имеют ребристую поверхность.
- Высокая скорость работы — изделия просты в использовании.
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Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88071 включает в себя клинья (250 шт. в упаковке), облегчающие, совместно с зажимами Сибртех 88055 и 88073, укладку керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм на стены или на пол. Изделия пригодятся не только начинающему мастеру, но и профессионалу. Благодаря инструментам для укладки плитка не смещается и не проседает во время высыхания, швы получаются ровными и аккуратными, что гарантирует качественный результат.
Преимущества
- Равномерное распределение клея — риск образования пустот минимален.
- Долговечность — клинья из высококачественного пластика рассчитаны на многоразовое использование.
- Надежная фиксация зажимов — клинья имеют ребристую поверхность.
- Высокая скорость работы — изделия просты в использовании.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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