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Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро

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Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 1
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 2
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 3
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 4
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 5
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 6
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 7
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 8
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 9
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 10
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 11
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 12
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 13
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 14
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 15
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 16
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 1
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 2
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 3
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 4
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 5
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 6
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 7
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 8
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 9
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 10
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 11
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 12
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 13
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 14
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 15
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 16
  • Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747462
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 50 штЗажимы - 50 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
14х14х13
Вес, г.
290

Описание товара Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро

Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88070 включает в комплект все необходимое: зажимы и клинья (50/50 шт., упаковка — ведро) для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. Изделия предотвращают смещение плитки и гарантируют получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм.

Преимущества

  • Качественный пластик — клинья для системы выравнивания плитки подходят для многоразового применения.
  • Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья надежно фиксируются с зажимами для плитки.
  • Высокая скорость работы — выравнивание плитки происходит гораздо быстрее по сравнению с методом, при котором СВП не применяется.
  • Простота работы — СВП подходит не только для профессионалов, но и для начинающих мастеров.



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Отзывы о товаре Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 50 штЗажимы - 50 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88070 включает в комплект все необходимое: зажимы и клинья (50/50 шт., упаковка — ведро) для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. Изделия предотвращают смещение плитки и гарантируют получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм.

Преимущества

  • Качественный пластик — клинья для системы выравнивания плитки подходят для многоразового применения.
  • Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья надежно фиксируются с зажимами для плитки.
  • Высокая скорость работы — выравнивание плитки происходит гораздо быстрее по сравнению с методом, при котором СВП не применяется.
  • Простота работы — СВП подходит не только для профессионалов, но и для начинающих мастеров.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - данный товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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