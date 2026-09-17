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Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN

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Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 1
Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 2
Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 3
Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 4
Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 5
Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 6
Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 7
Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 8
Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 9
Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 1
  • Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 2
  • Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 3
  • Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 4
  • Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 5
  • Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 6
  • Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 7
  • Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 8
  • Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 9
  • Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747436
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Ролик режущий для плиткореза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN

Режущий ролик Denzel 87675 размером 22 x 6 x 6 мм, с подшипником, — сменный рабочий элемент для плиткореза. Быстро режет керамическую плитку и керамогранит, подшипник обеспечивает плавный ход. Пригодится во время выполнения отделочных работ.

Преимущества

  • Долговечность — ролик из твердого сплава YG6 долго сохраняет рабочие свойства, покрытие из нитрида титана обеспечивает высокий ресурс работы.
  • Аккуратная работа — Встроенные подшипники обеспечивают точный и плавный ход
  • Удобная упаковка — режущий элемент поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.



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Отзывы о товаре Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Ролик режущий для плиткореза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Режущий ролик Denzel 87675 размером 22 x 6 x 6 мм, с подшипником, — сменный рабочий элемент для плиткореза. Быстро режет керамическую плитку и керамогранит, подшипник обеспечивает плавный ход. Пригодится во время выполнения отделочных работ.

Преимущества

  • Долговечность — ролик из твердого сплава YG6 долго сохраняет рабочие свойства, покрытие из нитрида титана обеспечивает высокий ресурс работы.
  • Аккуратная работа — Встроенные подшипники обеспечивают точный и плавный ход
  • Удобная упаковка — режущий элемент поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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