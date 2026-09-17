Ролик режущий для плиткореза MTX 87666, 16,0 х 6,0 х 3,0 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 747435
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
280 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Ролик режущий для плиткореза - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х1
Вес, г.
5
Описание товара Ролик режущий для плиткореза MTX 87666, 16,0 х 6,0 х 3,0 мм
Режущий ролик MTX 87666 размером 16,0 х 6,0 х 3,0 мм — сменный элемент для плиткорезов MTX 87653, 87656 и 87658. Благодаря качественной заточке быстро и точно режет керамическую плитку любого типа.
Преимущества
- Долговечность — режущий ролик из твердого сплава ВК-8 хорошо держит заточку и устойчив к коррозии.
- Аккуратная работа — ролик толщиной 3 мм производит точный рез.
- Готовность к установке — крепежные элементы входят в комплект поставки, их не придется покупать дополнительно.
- Простая установка — для замены ролика не требуются специальные навыки.
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Бренд
Комплектация
Ролик режущий для плиткореза - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Страна производитель
Китай
Режущий ролик MTX 87666 размером 16,0 х 6,0 х 3,0 мм — сменный элемент для плиткорезов MTX 87653, 87656 и 87658. Благодаря качественной заточке быстро и точно режет керамическую плитку любого типа.
Преимущества
- Долговечность — режущий ролик из твердого сплава ВК-8 хорошо держит заточку и устойчив к коррозии.
- Аккуратная работа — ролик толщиной 3 мм производит точный рез.
- Готовность к установке — крепежные элементы входят в комплект поставки, их не придется покупать дополнительно.
- Простая установка — для замены ролика не требуются специальные навыки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Ролик режущий для плиткореза MTX 87666, 16,0 х 6,0 х 3,0 мм - стоимость товара 280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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