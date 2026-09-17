Ролик режущий для плиткореза Sparta 87661, 18,0х6,0х3,8 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
18
Наружный диаметр ролика, мм
18
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
В наличии
Код товара: 747434
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
380 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Ролик режущий для плиткореза - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
18
Наружный диаметр ролика, мм
18
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
5
Описание товара Ролик режущий для плиткореза Sparta 87661, 18,0х6,0х3,8 мм
Режущий ролик Sparta 87661 размером 18,0 х 6,0 х 3,8 мм — рабочий элемент для плиткорезов Sparta 876355, 876365, 876375. Позволяет быстро и ровно разрезать керамическую плитку. Используется для проведения отделочных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — ролик из твердого сплава ВК6 долго сохраняет режущие свойства.
- Долговечность — ролик устойчив к коррозии и не разрушается под воздействием влаги.
- Готовность к установке — крепежные элементы входят в комплект поставки, их не нужно приобретать отдельно.
- Продуманная упаковка — блистер удобен для размещения на стенде.
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Бренд
Комплектация
Ролик режущий для плиткореза - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
18
Наружный диаметр ролика, мм
18
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Страна производитель
Китай
Режущий ролик Sparta 87661 размером 18,0 х 6,0 х 3,8 мм — рабочий элемент для плиткорезов Sparta 876355, 876365, 876375. Позволяет быстро и ровно разрезать керамическую плитку. Используется для проведения отделочных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — ролик из твердого сплава ВК6 долго сохраняет режущие свойства.
- Долговечность — ролик устойчив к коррозии и не разрушается под воздействием влаги.
- Готовность к установке — крепежные элементы входят в комплект поставки, их не нужно приобретать отдельно.
- Продуманная упаковка — блистер удобен для размещения на стенде.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Ролик режущий для плиткореза Sparta 87661, 18,0х6,0х3,8 мм – стоимость товара 380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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