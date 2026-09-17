Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84969, 120х600мм, хвостовик SDS plus
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Диаметр, мм
120
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 747293
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
440 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
120
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х12х12
Вес, г.
570
Описание товара Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84969, 120х600мм, хвостовик SDS plus
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84969, 120х600мм, хвостовик SDS plus
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Бренд
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
120
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84969, 120х600мм, хвостовик SDS plus
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84969, 120х600мм, хвостовик SDS plus - купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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