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Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus

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Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - фото 1
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - фото 2
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - фото 3
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - фото 4
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - фото 5
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Диаметр, мм
100
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - фото 1
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - фото 2
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - фото 3
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - фото 4
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - фото 5
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747292
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
100
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х10х10
Вес, г.
530

Описание товара Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus

Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus



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Отзывы о товаре Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
100
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84968, 100х600мм, хвостовик SDS plus - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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