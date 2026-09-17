Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84956, 100х450мм, хвостовик SDS plus
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84956, 100х450мм, хвостовик SDS plus
Миксер Сибртех 84956 длиной 450 мм, с рабочей частью диаметром 100 мм, устанавливается на перфоратор с патроном под хвостовик SDS Plus и используется для приготовления песчано-гравийных смесей, а также штукатурок, шпатлевок и других строительных растворов. Спиралевидная рабочая часть перемешивает состав снизу вверх, позволяя получить однородную массу. Насадка используется в быту во время ремонта и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочная стальная конструкция — рабочая часть приварена к стержню, поэтому насадка прослужит долго даже при высоких нагрузках.
- Защита от разрушения — полимерное покрытие предохраняет оснастку от коррозии.
- Быстрая подготовка к работе — хвостовик SDS Plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг заточной абразивный Луга 125 x 20 3655-125-20
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T118A, EU-хвост., по металлу HSS, ш...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P60, керамический торце...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P80, керамический торце...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704028, 28 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70433, 45 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704830, 30 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитМиксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84813, D 100 мм, L 450 мм, ...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70171, 10 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704832, 32 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70568, 16 x 300mm, SDS PLUS
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло универсальное GROSS 706010, Multipurpose PRO, 6-гр. хвост...
Миксер Сибртех 84956 длиной 450 мм, с рабочей частью диаметром 100 мм, устанавливается на перфоратор с патроном под хвостовик SDS Plus и используется для приготовления песчано-гравийных смесей, а также штукатурок, шпатлевок и других строительных растворов. Спиралевидная рабочая часть перемешивает состав снизу вверх, позволяя получить однородную массу. Насадка используется в быту во время ремонта и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочная стальная конструкция — рабочая часть приварена к стержню, поэтому насадка прослужит долго даже при высоких нагрузках.
- Защита от разрушения — полимерное покрытие предохраняет оснастку от коррозии.
- Быстрая подготовка к работе — хвостовик SDS Plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84956, 100х450мм, хвостовик SDS plus