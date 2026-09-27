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Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь

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Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 1
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 2
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 3
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 4
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 5
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 6
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 7
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для легких растворов
Диаметр, мм
120
Длина, мм
590
Комплектация
Насадка для миксера - 1 шт
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 1
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 2
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 3
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 4
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 5
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 6
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 7
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747276
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для легких растворов
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
120
Длина, мм
590
Комплектация
Насадка для миксера - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х12х12
Вес, кг.
1.11

Описание товара Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь

Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь



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Отзывы о товаре Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для легких растворов
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
120
Длина, мм
590
Комплектация
Насадка для миксера - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь


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Отзывы


Насадка для миксера СИБРТЕХ 848977, для легких растворов, 120 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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